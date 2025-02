Zeci de mesteri populari, in Piata Unirii, de Martisor

Peste 30 de mesteri populari din Moldova si din alte zone etnografice ale tarii, precum si din Republica Moldova si Ucraina vor fi prezenti la cea de-a X-a editie a evenimentului "Martisor - Simbol si Traditie", desfasurat in perioada 27 februarie - 2 martie 2025, in Piata Unirii din Iasi.Organizat de Asociatia "ART-Mestesugurile Prutului" Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, Asociatia ... citește toată știrea