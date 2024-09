Zeci de mii de studenti intra, astazi, in amfiteatre

Unul dintre cele mai fredonate cantece la ceremonii academice, Gaudeamus Igitur, cunoscut si sub denumirea de imn studentesc, va rasuna, astazi, in cele mai frumoase aule din tara. In AulaMihai EminescuUniversitatii "Alexandru Ioan Cuza" studenti, profesori, absolventi si autoritati deopotriva vor resimti emotia primei zi de facultate. Imnul academic va rasuna si in aula Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" (TUIASI). Asa cum ne-au obisnuit, cele doua mari universitati iesene deschid ... citește toată știrea