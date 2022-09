Politistii de la Biroul Rutier Iasi au sanctionat zeci de pietoni care traversau neregulamentar strada. Actiunea politistilor a avut loc marti."La data de 27 septembrie, in intervalul orar 14.30 - 21, politistii rutieri din municipiul Iasi au actionat pentru prevenirea si combaterea accidentelor rutiere. In cadrul actiunii au fost legitimate 45 de persoane, iar in urma neregulilor constatate au fost aplicate 56 de sanctiuni ... citeste toata stirea