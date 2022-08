Zeci de refugiati ucraineni au primit informatii de la voluntarii Asociatiei WORLDSTREET FOTO

Astazi, 13 august 2022, voluntarii Asociatiei WORLDSTREET au continuat campania de informare a refugiatilor ucraineni care traiesc in Iasi. In acest sens, reprezentantii Asociatiei WORLDSTREET au diseminat zeci de pliante cu informatii privitoare al dreptul la munca si dreptul la azil a acestor persoane pentru a-i integra in societatea si comunitatea noastra. Cele doua feluri de pliante sunt scrise integral in limba ucraineanaDe exemplu, cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe ... citeste toata stirea