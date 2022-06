Zeci de soferi ieseni depistati bauti si drogati, la volan!

La sfarsitul saptamanii trecute, politistii rutieri au depistat pe raza municipiului Iasi zeci de soferi care se aflau la volan sub influenta baturilor alcoolice si a drogurilor. Peste 1.600 de conducatori auto au fost testati cu aparatele etilotest si drug-test. in urma controalelor efectuate de catre politisti fiind aplicate 178 de sanctiuni contraventionale.Dintre aceste sanctiuni, 18 au fost aplicate pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, sub limita de infractiune, ... citeste toata stirea