Zeci de vitezomani transformati in pietoni

a sfarsitul saptamanii trecuteau fost retinute, la Iasi, 48 de premise de conducere, dintre care 30 pentru nerespectarea regimului legal de viteza pe drumurile publiceun sofer a fost prins de politisti cu o viteza de 121 km/h in Letcani.Activitate intensa pentru politistii rutieri in zilele de weekend. Nu mai putin de 448 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate in numai doua zile, in valoare de174.770 de lei. Aproximativ jumatate dintre amenzi au fost datepentru nerespectarea ... citeste toata stirea