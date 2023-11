2023 vine cu o premiera in istoria postdecembrista a Romaniei care confirma ca guvernul PSD - PNL a facut ravagii in banii nostri. Pentru prima data din 1990 incoace, anul acesta nu va mai avea loc o rectificare bugetara, adica o reimpartire a fondurilor publice catre administratiile si institutiile statului.Decizia de a nu mai redistribui bugetul nu are legatura cu o brusca iluminare a lui Marcel Ciolacu, cel care acum se prezinta ca marele cumpatat de la portile visteriei, ci este cauzata ... citeste toata stirea