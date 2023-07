Vremea va fi caniculara in majoritatea regiunilor tarii miercuri, 26 iulie, pentru municipiul Bucuresti si opt judete fiind emisa avertizare cod rosu.Potrivit ANM, miercuri, este cod rosu de temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, vestul judetului Constanta si in municipiul Bucuresti."In judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, vestul judetului Constanta si in ... citeste toata stirea