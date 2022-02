Zi grea la instantele iesene: Chirica, Nichita si un alt primar, chemati la bara

Trei primari au ajuns ieri in fata instantei. La Curtea de Apel si Judecatorie s-au desfasurat noi termene in procesele in care sunt implicati fostul primar Gheorghe Nichita, actualul primar Mihai Chirica, dar si primarul comunei Mogosesti-Siret, dupa ce a facut sex cu minore in sediul primariei.Magistratii Judecatoriei au avut ieri pe masa dosarul "Skoda", in care primarul Chirica, fostul primar Gheorghe Nichita, fostul directorul tehnic al Primariei, Dumitru Tomorug, fosta sefa a ... citeste toata stirea