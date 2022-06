Ziaristul iesean Gabriel Gachi, obligat de instanta sa-si dezvaluie sursele. El a fost dat in judecata de un director de spital

Judecatoria Iasi i-a cerut ziaristului Gabriel Gachi si publicatiei Reporter de Iasi pe care o conduce sa isi dezvaluie sursele informatiilor, potrivit portalului instantelor. Gachi a fost dat in judecata de directorul Spitalului de Neurochirurgie Iasi, Lucian Eva, dupa o serie de dezvaluiri despre modul in care europarlamentarul Tudor Ciuhodaru ponteaza prezenta in garzi ca medic.Decizia Judecatoriei Iasi: In baza disp. art. 400 C. proc. civ. repune cauza pe rol si fixeaza termen pentru ... citeste toata stirea