Dan Fiterman, unul dintre proprietarii grupului de firme care-i poarta numele, intra pe piata media din Iasi. Incepand cu 1 septembrie 2023, el va detine compania care va edita "Ziarul de Iasi".Cunoscut pentru dezvoltarea retelei medicale "Arcadia", dar si pentru activitatea sa in alte zone de business, Dan Fiterman spune ca investitia in media este o prioritate acut resimtita peste tot in lume. "Societatea are nevoie de o presa sanatoasa, asa cum are nevoie de oameni sanatosi. Media trece ... citeste toata stirea