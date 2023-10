In perioada 7-15 octombrie 2023 Iasul va primi, ca in fiecare an, de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, pelerini din tara si din strainatate. Alaturi de sfintele moaste ale Ocrotitoarei Moldovei anul acesta vor fi aduse spre inchinare, de la Catedrala Mitropolitana din Arkalochori (Creta, Grecia), si sfintele moaste ale Sfantului Andrei Criteanul.Sunt 32 de ani de cand Sarbatorile Iasului transforma orasul nostru intr-un loc al bucuriei, emotiei si sperantei. In fiecare toamna, in prima ... citeste toata stirea