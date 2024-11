Zilele Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu"

Patrimoniul institutiilor de cultura trebuie facut cunoscut tuturor generatiilor.Aceasta este una dintre temele semnificative ale evenimentelor organizate in cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" Iasi, careincep astazi, la Iasi, si se vor incheiasambata.Sub semnul continuitatii si profesionalismului, seria de activitati constituie un prilej pentru a dezbate teme actuale din domeniul stiintei informarii si documentarii. Editia din acest an se desfasoara sub ... citește toată știrea