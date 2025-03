Zilele calduroase readuc in prim-plan piscatura de capusa

Chiar dacainca avem parte de zile racoroase, perioada calda este din ce in ce mai aproape. In aceste conditii, medicii ieseni trag un semnal de alarma in randul populatiei, vorbind despre pericolele care pandesc in momentul in care temperatura din termometre este in crestere. Printre aceste primejdii se numara si piscatura de capusa, care poate cauza reale probleme de sanatate.Daca nu sunt depistate la timp, capusele pot sa reziste pana la cateva zile pe corpul gazda, transmis cadrele ... citește toată știrea