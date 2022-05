In perioada 15 - 17 iunie 2022 se vor desfasura Zilele Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon", Iasi, cu intalniri in format hibrid, atat cu prezenta fizica, cat si online. Evenimentul este la prima editie si este organizat de Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon Iasi" sub egida Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, Primaria Municipiului Iasi si va fi creditat de catre Colegiul Medicilor Iasi si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din ... citeste toata stirea