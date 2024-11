"Zilele Teatrului National Iasi", editia a II-a

In perioada 1-6 decembrie, se desfasoara editia a II-a a microstagiunii "Zilele Teatrului National Iasi", eveniment care celebreaza 128 de ani de la inaugurarea cladirii Nationalului iesean (1 decembrie 1896) si 208 ani de la primul spectacol in limba romana, "Mirtil si Hloe" (27 decembrie 1816).Editia din acest an a showcase-ului propune sapte spectacole din repertoriul recent, care s-au bucurat de larga apreciere a publicului, a juriilor festivalurilor la care au participat, unele dintre ... citește toată știrea