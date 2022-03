Zilnic, cate zece copii ucraineni bolnavi vin la Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi. Trei sunt internati cu Covid-19, un bebelus de o luna are leucemie

Tot mai multi copii ucraineni cu probleme de sanatate se prezinta in spitalele din Romania. La Iasi, numarul acestora a ajuns la 10 pe zi. Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi a primit copii ucraineni inca din primele zile ale refugiului din cauza razboiului din Ucraina, iar acum numarul minorilor bolnavi care se prezinta la Urgente a ajuns la circa 10 pe zi."Am constatat in ultima perioada o adresabilitate crescuta catre spitalul nostru in ceea ce-i priveste pe copiii din Ucraina. Avem, in acest ... citeste toata stirea