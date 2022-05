Ziua a patra a pelerinajului inchinat pacii si promovarii postului terapeutic. Pelerinii merg pe jos si consuma doar apa

Cei patru pelerini care au pornit din Iasi cu destinatia Bucuresti, mergand pe jos si consumand doar apa, au trecut ieri cu bine si de ziua a 3-a a pelerinajului, petrecand noaptea la Spataresti, in Suceava.Daca in primele doua zile, majoritatea dintre ei au avut parte de besici, dureri mari de talpi si gambe, dar si ale oaselor, in general, in ziua a treia, provocarile au venit din partea vremii: frigul si ploaia ne-au patrund pana la oase.Cum pelerinii nu mananca nimic in aceste zile, iar ... citeste toata stirea