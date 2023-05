Duminica, 14 mai 2023, incepand cu ora 11:00, Primaria Municipiului Iasi prin Directia Locala de Evidenta a Persoanelor organizeaza in Parcul Expozitiei cea de-a XIX-a editie a sarbatorii "Ziua Familiei" la care sunt asteptate sa participe aproximativ 600 de familii ce au aniversat 50 de ani de casatorie in perioada 15 mai 2022-10 mai 2023.70 de familii vor fi premiate, in cadrul ... citeste toata stirea