In anul 1982, la initiativa Comitetului de Dans al Institutului International de Teatru din cadrul UNESCO, s-a luat decizia ca 29 aprilie sa fie declarata Ziua Internationala a Dansului. Data a fost stabilita in onoarea fondatorului baletului modern, Jean-Georges Noverre, nascut la 29 aprilie 1727.Opera Nationala Romana din Iasi a punctat in ultimii ani sarbatoarea amintita prin diferite activitati culturale specifice.In acest an, teatrul liric iesean va marca Ziua Internationala a Dansului ... citeste toata stirea