Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Casa Muzeelor

Vineri, 27 ianuarie 2023, la Casa Muzeelor din Iasi va fi marcata Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, printr-o editie speciala a clubului de carte "Reading is cool 4 teens". Intalnirea are loc la Casa Muzeelor, incepand cu ora 11:00 si are in centru cartea "Omul in cautarea sensului vietii. Editia pentru tineri cititori", scrisa de Victor Frankl.Discutiile din cadrul evenimentului vor fi moderate de Sinziana Baltatescu, iar invitatul acestei editii este asist. univ. ... citeste toata stirea