Ziua Internationala de comemorare a victimelor Holocaustului (P)

In fiecare an pe data de 27 ianuarie comemoram la nivel international victimele Holocaustului, data care pentru milioane de evrei europeni, dar si pentru alte milioane de persoane de alte nationalitati a reprezentat, in anul 1945, momentul de eliberare din lagarul nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau.Aceasta zi de comemorare a fost aprobata prin Rezolutia A/RES/60/7 a Adunarii Generale a Natiunilor Unite din 1 noiembrie 2005.Prin comemorarea acestei zile, fie descoperim sau ne ... citeste toata stirea