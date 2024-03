Ziua Mondiala a Teatrului sarbatorita la Muzeul "Poni -Cernatescu"

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi in parteneriat cu Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" Iasi va invita marti, 19 martie 2024, ora 10.00, la Muzeul "Poni - Cernatescu" din cadrul Muzeului Stiintei si Tehnicii "Stefan Procopiu", la un nou spectacol de teatru a carui regie este semnata de asist. univ. dr. Iuliana Moraru.Organizat in cadrul Zilei Mondiale a Teatrului, evenimentul prezinta fragmente din piesa de teatru "Gaitele" de Alexandru Kiritescu, in interpretarea Trupei ... citește toată știrea