Ziua Politiei Romane, la Palas, in acest weekend: patrula canina, demonstratii de autoaparare, prezentare a detasamentului de tehnica, dar si alte evenimente

Ziua Politiei este marcata si in acest an la Palas cu mai multe evenimente initiate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Patrula canina, demonstratii de autoaparare si prezentare a tehnicii de criminalistica sunt o parte dintre manifestarile la care vor participa, atat cei mai mari, cat si cei mai mici.Duminica, 24 martie 2024, membrii IPJ Iasi ii asteapta pe curiosi in Palas, in intervalul orar 11.00 - 18.00, unde vor avea loc mai multe activitati interactive.In zona Carturesti ... citește toată știrea