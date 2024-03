Ziua Politiei Romane sarbatorita de polistii ieseni in comunitate: Peste 2.000 de persoane prezente (FOTO)

Politia Romana este sarbatorita in fiecare an la data de 25 martie. Anul acesta, Politia Romana implineste 202 ani de la prima atestare documentara.Cu acest prilej, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au organizat ieri, 24 martie a.c., un eveniment de traditie, la Palas Mall din municipiul Iasi, insumand o serie de prezentari si ateliere, dedicate in special copiilor.Cei prezenti au facut cunostinta cu politistii mai multor structuri ale Inspectoratului de Politie Judetean ... citește toată știrea