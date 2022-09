Ziua Portilor Deschise la Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu"

Sambata, 1 octombrie, Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" Iasi organizeaza, la sediul sau central, "Ziua Portilor Deschise", in intervalul orar 10.00 - 14.00.Tururile ghidate ce vor avea loc sunt destinate in special studentilor inscrisi in primul an la una dintre universitatile iesene.In cadrul evenimentului vor fi prezentate beneficiile permisului de biblioteca, resursele traditionale si electronice la care pot avea acces utilizatorii, serviciile si ... citeste toata stirea