Ziua Sportului Romanesc sarbatorita in prima duminica din iunie (P)

Astazi, am dezbatut si votat, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, proiectul de lege care are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Sportului Romanesc in prima duminica din luna iunie.Aceasta propunere legislativa a venit in contextul in care activitatea sportiva din societatea romaneasca este intr-un declin continuu in ultima perioada.Observam ca sportul romanesc si reusitele acestuia sunt intr-o decadere prin simplu fapt ca la nivel national exista deja o resemnare asupra ... citeste toata stirea