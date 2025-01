Ziua Unirii fara discursuri, la Iasi

Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat ca, vineri, de Ziua Unirii Principatelor Romane, pe scena amplasata in centrul orasului nu vor mai urca politicieni si nici nu vor exista discursuri, el recunoscand ca evenimentul ar fi politizat, in conditiile in care "lumea este inca tensionata".Mihai Chirica a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca a transmis liderilor PNL si PSD ca manifestarile de la Iasi de Ziua Unirii Principatelor tind sa fie politizate foarte usor, pentru ca suntem inca in ... citește toată știrea