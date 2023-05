In vreme ce cartierele rezidentiale cuceresc Zona Industriala a Iasului, producatorii se orienteaza spre alte locuri. Unul dintre acestea este Parcul Industrial Miroslava. Primul asemenea parc, pentru ca acum la Miroslava sunt doua, a primit "certificatul de nastere" in 2015, de la Ministerul Dezvoltarii Regionale. E o procedura standard, oarecum birocratica, pe care o au de parcurs si celelalte viitoare parcuri de acest fel care urmeaza sa se infiinteze in Iasi.Din 2016 pana astazi, primul ... citeste toata stirea