Zona Metropolitana e plina de caini comunitari, padocurile lipsesc, iar in municipiu e "problema politica". Ce solutii cauta edilii?

Primarii comunelor din jurul Iasului sunt mai preocupati de gestionarea situatiei. Asociatia Zona Metropolitana nu gaseste o solutie, desi promite una inca de asta-vara. Intre timp, continua sa ajunga la spital ieseni muscati de caini.Ultima intamplare nefericita in care un om a ajuns prada pentru o haita de caini a starnit atentie din mai multe puncte de vedere: cum te comporti cand intalnesti in cale caini comunitari sau lasati de izbeliste de proprietarii lor, cum previi un atac si, nu in ... citeste toata stirea