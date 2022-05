126 de copii din 12 tari la IASI TENNIS TROPHY - turneu U12 din cadrul circuitului european TENNIS EUROPE

In perioada 24 - 29 mai 2022, Baza Sportiva Ciric va gazdui IASI TENNIS TROPHY, un turneu international rezervat copiilor sub 12 ani, in cadrul circuitului european Tennis Europe. Competitia este organizata de Asociatia Romania Altfel, partener principal fiind Primaria Municipiului Iasi, cu sprijinul Fundatiei Antibiotice - Stiinta si Suflet, si Decathlon - partener tehnic principal.Turneul este de categoria a doua, cu tablouri de cate 32 de sportivi in calificari si 32 de sportivi pe ... citeste toata stirea