2 500 de euro stransi de Poli Iasi pentru Paul Tanase. Lupta pentru viata continua

In ultima perioada, Ziarul de Iasi v-a informat despre campania pe care Politehnica Iasi a declansat-o pentru a-l sprijini pe un fost junior al clubului, Paul Tanase.Acesta are nevoie de circa 13 000 de euro pentru o interventie chirurgicala in strainatate in scopul indepartarii unei tumori la ficat. Pentru a-l ajuta pe Paul sa stranga o parte din banii necesari, Poli a organizat o licitatie pentru cumpararea unui tricou apartinand unuia dintre capitanii de echipa, Florin Plamada, care a ... citeste toata stirea