Echipele locale de handbal au bifat saptamana trecuta noi contraperformante in ultimele esaloane interne.Cea mai grava este situatia la echipa feminina CSM Iasi 2020, care a ratat deja obiectivul acestui an, promovarea in vara, dupa ce a cheltuit sute de mii de euro din banii iesenilor. Beneficiind, in ciuda contraperformantei amintite, de o crestere de buget, pana la ametitoarea suma de 450 000 de euro, echipa care si-a permis luxul de a plati salarii consistente si de a face fel de fel de ... citeste toata stirea