18 iulie 1976 e ziua in care a inceput cea mai frumoasa poveste a sportului romanesc si mondial! E ziua perfectiunii, e ziua in care Nadia, gimnasta antrenata de Marta si Bela Karoly, a schimbat istoria unei discipline si a castigat inimile unei planete, noteaza COSR.Pe 18 iulie 1976, la JO Montreal, in sala Forum, Nadia Comaneci a devenit prima gimnasta din ... citeste toata stirea