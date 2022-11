5 lucruri mai putin stiute din istoria Cupei Mondiale

Odata la patru ani, omenirea isi indreapta atentia si energia catre Campionatul Mondial de Fotbal, care este de departe cea mai urmarita competitie sportiva de pe planeta. Si cum in acest an avem parte de cea de-a 22-a editie a Cupei Mondiale, este momentul oportun pentru a prezenta 5 lucruri mai putin stiute din istoria turneului final.Anglia a refuzat participarea la primele trei editii ale Cupei MondialeIn 1928, natiunile britanice s-au retras din FIFA in urma unei dispute privind ... citeste toata stirea