Juergen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, care are in palmares Liga Campionilor la fotbal, un titlu in Premier League si doua in Bundesliga, considera ca promovarea cu Mainz din 2004 este cel mai important succes al sau, transmite EFE.''Conditiile erau atat de proaste incat nimeni nu considera asta posibil. Dar am mentinut nordul si am reusit. Ulterior am castigat titluri mai importante, dar si pentru ca am avut la dispozitia mea echipe mai bune, conditii mai bune, mai multi bani. Nu este ... citeste toata stirea