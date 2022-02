A inceput balul la Sankt Petersburg

Ana Bogdan a pierdut in calificari, Sorana Cirstea si Raluca Olaru merg mai departe la dubluAna Bogdan (101 WTA) a a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 500 de la Sankt Petersburg. Ea a fost invinsa, ieri in mansa a treia preliminara, cu scorul de 4-6, 4-6, de Varvara Graceva din Rusia (811 WTA) dupa un meci de o ora si 41 de minute. Romania este reprezentata pe tabloul principal de Sorana Cirstea care va evolua in mansa I cu Marketa Vondrousova din Cehia (38 ... citeste toata stirea