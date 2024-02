A murit Andreas Brehme, autorul golului victoriei pentru Germania in finala Cupei Mondiale din 1990

Andreas Brehme, autorul golului victoriei pentru Germania in finala Cupei Mondiale din 1990, a murit la 63 de ani.Brehme a castigat Bundesliga atat cu Kaiserslautern, cat si cu Bayern Munchen si a castigat, de asemenea, un titlu in Serie A cu Inter Milano.Cotidianul german Bild a relatat ca Brehme a murit luni seara la Munchen, aparent in urma unui stop cardiac.Brehme ar fi fost internat la camera de urgenta a unei clinici de pe Ziemssenstrasse, in apropiere de apartamentul sau, dar nu a ... citește toată știrea