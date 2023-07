Luis Suarez Miramontes, fost jucator de legenda, a murit duminica, la Milano, in Italia. Avea 88 de ani.Originar din La Coruna, mijlocasul ofensiv a jucat la Barcelona intre 1954 si 1961, apoi la Inter Milano intre 1961 si 1970. A castigat Cupa Europeana a Cluburilor Campionilor, precursoarea Ligii Campionilor, in 1964 si 1965 cu nerazzurrii."Luisito a fost un maestru", a declarat Inter intr-un comunicat, aducandu-i un omagiu fostului sau numar 10. "Seriozitatea sa in viata era egalata doar ... citeste toata stirea