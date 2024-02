Miguel Angel Gonzalez Suarez, mai cunoscut sub numele de Miguel Angel, legendarul portar al echipei Real Madrid intre anii '70 si '80, a murit la varsta de 76 de ani. "El Gato" (Pisica), asa cum era cunoscut, suferea de SLA (scleroza laterala amiotrofica), pe care el insusi a anuntat-o la 17 decembrie 2022.Miguel Angel a evoluat pentru clubul madrilen timp de 18 sezoane in care a jucat 346 de meciuri. El a sosit in 1967 de la Agrupacion Deportiva Couto. Concurenta dura cu Betancort si Garcia ... citeste toata stirea