A murit Mills Lane. El a arbitrat celebrul meci Tyson - Holyfield, din 1997

Arbitrul american de box Mills Lane, care s-a aflat in ring la celebrul meci Mike Tyson - Evander Holyfield, din 1997, a incetat din viata la varsta de 85 de ani, a anuntat Nevada Boxing Hall of Fame."Nevada Boxing Hal of Fame plange decesul marelui arbitru Mills Lane", se arata pe site-ul Nevada Boxing Hall of Fame. Fostul arbitru a murit la Reno. El era casatorit si avea doi copii.Lane, fost puscas marin si pugilist, era cunoscut pentru celebrul indemn rostit inaintea meciurilor: "Let's ... citeste toata stirea