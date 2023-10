Este doliu in lumea sportului dupa ce o cunoscuta sportiva de doar 32 de ani a murit surprinsa de o avalansa.Tragedie uriasa in lumea alpinismului, care a pierdut-o pe Anna Gutu, una dintre figurile emblematice ale acestui sport.Americanca, in varsta de 32 de ani, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de o avalansa in timp ce incerca sa ajunga pe varful Shisha Pangma, al 14-lea cel mai inalt munte de pe Pamant, la 8.027 de metri ... citeste toata stirea