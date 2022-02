A picat si Suedia

Finala turneului olimpic de hochei se va juca intre Finlanda si Rusia *de patru ori, aur pentru Boe. Record mondial la patinaj artisticHOCHEI: Finlanda si Rusia vor juca o finala olimpica inedita in turneu de hochei masculin. Finlanda a invins, ieri,nationala Slovaciei, scor 2-0 (1-0, 0-0, 1-0) prin reusitele lui Sakari Manninen si Harri Pesonen. Finlanda va juca a doua oara pentru titlul olimpic, dupa cel pierdut in 2006, in fata Suediei, la Torino.Rusii s-au impus la suturi de penalitate in ... citeste toata stirea