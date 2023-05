Dupa cum Ziarul de Iasi a anticipat in repetate randuri, Iasi a concretizat in acest an o singura campanie de promovare dintre cele patru duse de echipele locale cu priza la public.Dupa ce fotbalul si-a asigurat viza pentru esalonul de elita, handbalul feminin a ratat, nescuzabil, obiectivul anuntat anul trecut, urcarea in Liga Nationala, iar handbalul masculin a confirmat ca e prea mic pentru a merge in prima liga, a venit randul baschetului masculin sa demonstreze ca nu e la un nivel mai ... citeste toata stirea