Ac de cojocul lui "Nole"

La Dubai, cehul Jiri Vesely a obtinut a doua victorie din doua meciuri in fata lui Djokovic, rezutltat care il propulseaza pe Daniil Medvedev in fruntea clasamentului ATP. Prin vecini, la Doha, obraznica Jelena Ostapenko nu iarta nimic: a invins-o si pe Muguruza* Novak Djokovic, castigator a 20 de titluri de Grand Slam, a fost eliminat in sferturile de finala de la Dubai de catre Jiri Vesely (123 ATP) cu scorul de 4-6,6-7, la capatul unui meci care a durat doua ore de joc. Novak Djokovic, de ... citeste toata stirea