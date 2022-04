Accident la Raliul Maramuresului. Sebastian Itu, copilotul campionului Bogdan Marisca, a ajuns la UPU cu multiple traumatisme

Un accident grav a avut loc sambata dupa-amiaza la Raliul Maramuresului, dupa ce o masina a iesit in decor si s-a rasturnat. Echipajul Bogdan Marisca/Sebastian Itu a fost implicat in accident, copilotul ajungand la UPU cu traumatism cranio-cerebral cu sincopa, traumatisme la nivelul mainii si coloanei cervicale.Accidentul a avut loc in timpul cursei desfasurate pe traseul Preluca. O masina a iesit in decor si s-a rasturnat.Potrivit Ambulantei Maramures, copilotul a suferit un traumatism ... citeste toata stirea