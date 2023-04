Gigi Becali si-a pus in aplicare planul de a renunta la FCSB, desi multi nu l-au crezut in stare sa o faca.Mihai Stoica a dezvaluit ca Gigi Becali a cedat actiunile clubului."De pe 24 aprilie sunt noul presedinte al Consiliului de Administratiei, in locul lui Gigi. Nu are cum sa mai revina daca a eliberat functia.Gigi a cedat si actiunile. E cineva pus bine. A zis ca iese, gata. S-a facut cedarea. Zilele trecute. Nu m-am ocupat ca sa iti zic cand", a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport. ... citeste toata stirea