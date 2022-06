Acuzatii de abuz sexual la adresa unei angajate din staff-ul WTA. Finalista Wimbledon: "Ea nu-si putea tine mainile acasa"

Andrea Jaeger, fosta numar doi mondial, a declarat ca a fost abuzata sexual de cel putin 30 de ori in vestiar de un membru din stafful WTA.Ajunsa la 57 de ani, Andrea Jaeger a cucerit 10 titluri WTA si a ajuns pana in finalele de la Roland Garros (1982) si Wimbledon (1983), unde a fost invinsa de fiecare data de Martina Navratilova.Andrea Jaeger sustine ca a fost agresata sexual de zeci de ori de o angajata WTAFosta numar doi mondial in 1981, Jaeger sustine ca o angajata din WTA a agresat-o ... citeste toata stirea