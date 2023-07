Antrenorul Adrian Mutu a afirmat, sambata seara, ca experienta la Rapid l-a facut mai bun pe plan personal si profesional."Se incheie o etapa de care sunt mandru si care m-a facut mai bun si pe plan profesional si pe plan personal. Ca si in cariera de jucator, in cariera de antrenor accept noi provocari si oportunitatea care mi se ofera cred ca ma va ajuta pe viitor. Vreau sa le multumesc tuturor jucatorilor pe care i -am pregatit in aceasta perioada, sa le multumesc si ... citeste toata stirea