Parcursul incredibil al Elinei Svitolina la Wimbledon pare sa readuca bucuria intr-o tara care are nevoie disperata de ea. Compatriotul ei ucrainean si fost jucator Serghei Stahovski, implicat in razboiul impotriva Rusiei, vorbeste despre rolul actualului numar 76 mondial, chiar daca trebuie sa se intoarca pe front lunea viitoare."Sper ca va fi o zi de luni fericita, dupa o sambata fericita, daca Elina va castiga titlul", a declarat el pentru The Telegraph in drum spre Marioupol."Nu exista ... citeste toata stirea